Rafforzare negli studenti i valori della libertà e del rispetto delle regole. Al centro degli incontri che il capitano Roberto Catalano, Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Milazzo, sta potando nelle scuole è proprio questo. Ultimo in ordine di tempo è stato quello che si è svolto nell’aula Magna dell’istituto Majorana di Milazzo. Iniziativa nel corso del quale il comandante ha discusso anche di solidarietà economica, sinergia tra le forze dell’ordine e tutela dei diritti.

Presenti all’incontro con gli studenti anche l’assessore del Comune di Milazzo Francesco Coppolino, che ha ribadito l’importanza dei temi trattati. Grande soddisfazione per iniziative di questo tipo è arrivata al termine dal dirigente scolastico Bruno Lorenzo Castrovinci.

«La promozione di eventi di questo tipo è importantissima – interviene l’assessore Coppolino – ringrazio il capitano Catalano per la delicatezza con cui ha trattato temi molto difficili da comprendere per i giovani. E apprezzo il fatto che al centro della sua attività ci sia la prevenzione. Far sapere che le forze dell’ordine sono sempre presenti sul territorio è un ottimo deterrente per i giovani e invitarli alla collaborazione con chi indossa la divisa è ancora più importante».

