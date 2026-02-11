Cala il sipario, dopo tre giorni di eventi, su CioccolaMi, prima edizione milazzese del Festival del Cioccolato. Ultimo momento della manifestazione all’ex ritrovo Diana, location che ha ospitato le gare e gli show cooking, è stato la premiazione dei concorrenti delle due categorie del concorso Stupor Mundi, studenti e professionisti.

A conquistare il primo premio della categoria juniores è stata Valeria Ruzzo dell’Istituto messinese Antonello da Messina che ha superato di ben 25 punti gli altri pretendenti con il suo “Mandanut”. Al secondo posto Lorenzo Nici dell’istituto Merendino di Brolo e terza Nadia Fazio sempre dello stesso istituto.

Per quanto riguarda la categoria dei professionisti al primo posto si è classificato Santo Mancuso al secondo Michele Cuciniello e al terzo Ilenia La Monica.

Il premio A Furor di Popolo, quello della giuria popolare, è andato alla studentessa del Guttuso di Milazzo Chiara Giacobbe, mentre il Premio per le prelibatezze del territorio a Maria Rosa Furnari.

Sia studenti che professionisti sono stati giudicati da una giuria composta da Matteo Cutolo, Ciro Chiummo, rispettivamente presidente e vice presidente della Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria e Cioccolateria e poi Fabio Albanesi, Giuseppe Arena, Nicolas Vella, Soccorso Colosi, Giuseppe Arena e Filippo Lembo.

La manifestazione ha preso il via venerdì 6 febbraio e si è svolta anche nell’Atrio del Carmine dove sono state allestite le degustazioni.

Molto seguiti anche gli Show Cooking. Ad attirare l’attenzione è stata l’esibizione del campione Nicolas Vella, giovane promessa della pasticceria italiana che ha realizzato una scultura di cioccolato che raffigurava lo Scarabeo di Milazzo e la preparazione del Tiramisù Mondiale dei maestri campioni del mondo Milena Russo e Filippo Nici. Protagonista della manifestazione anche Fabio Albanesi, pluricampione di panificazione che a Milazzo ha portato la sua Pinsa Romana al Cioccolato nell’area degustazioni.

La prima edizione di CioccolaMi è stata organizzata dalla Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria e Cioccolateria, motore dell’iniziativa la milazzese Titti Scolaro con il patrocinio del Comune di Milazzo.

«Notevole – svela Titty Scolaro – è stato il flusso di gente che ha preso parte alla manifestazione. Apprezzate in modo particolare sono state le esibizioni dei grandi campioni del mondo del cioccolato ma anche le gare. E’ stata realmente un’iniziativa a misura di famiglie dove hanno trovato spazio sia i grandi che i più piccoli. A tal proposito – conclude Scolaro – vogliamo prendere le distanze dalla decisione della curatrice di aver proposto, in assoluta autonomia, dei laboratori a pagamento. Ha agito a nostra insaputa ed è il motivo per cui ci dissociamo. Secondo programma tutte le attività rivolte ai bambini dovevano essere gratuite. Per cui ai genitori che hanno pagato l’iscrizione al laboratorio verranno rimborsati i interamente i soldi richiesta come quota di iscrizione».

Apprezzata infine a palazzo d’Amico la mostra “Cookie Canvas” l’arte del cooking design che incontra i grandi pittori della curatrice Filomena Tavano.

