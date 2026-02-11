Visita istituzionale del neo questore di Messina Salvatore La Rosa questa mattina a palazzo dell’Aquila. Accompagnato dalla dirigente del locale Commissariato di Polizia, Lara La Rosa, è stato accolto dal sindaco Pippo Midili.

Sono stati affrontati i principali temi legati alla vita amministrativa e alla sicurezza del territorio con riferimento allo spaccio di droga e alla microcriminalità. Importante anche il focus svolto sulla tutela dell’ordine pubblico e le molteplici attività preventive e repressive messe da sempre in campo dalla Polizia in ambiti prossimi alle aree di movida e in occasione di spettacoli ed eventi sportivi.

Nel corso della discussione si è parlato anche del ritorno del Commissariato (attualmente a San Filippo del Mela) a Milazzo legato principalmente alla riqualificazione del plesso confiscato all’imprenditore Magnisi, in via Cumbo Borgia, destinato ad accogliere anche la sede della Polstrada di Barcellona.

Un percorso che appare tortuoso in quanto si attendono le determinazioni ministeriali, ma si è concordato di portare avanti un lavoro sinergico per cercare di accelerare i tempi.

