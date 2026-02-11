Massimo Ranieri. E’ lui il primo grande artista dell’estate milazzese 2026 promossa dall’amministrazione comunale che, come sempre si sta muovendo con largo anticipo per allestire un cartellone di qualità. Oggi l’ufficializzazione di questa importante presenza. Massimo Ranieri sarà a Milazzo il 29 agosto, data di partenza del nuovo tour che in Sicilia prevede solo un’altra tappa a Catania, il giorno successivo.

Lo show, dal titolo “Tutti i giorni ancora in volo e continuano a volare”, sarà l’ennesima straordinaria avventura del grande artista tra canto, recitazione, brani celebri sketch divertenti e racconti sia inediti che di vita privata.

Soddisfazione da parte del sindaco che in questi anni, dopo la realizzazione della tribuna da 2000 posti all’interno della Cittadella fortificata, ha sempre puntato su artisti di notevole spessore.

«E anche quest’anno – afferma – iniziamo con un artista unico per dar seguito a quel filone di grandi spettacoli nel nostro teatro all’aperto del Castello».

Nello spettacolo, organizzato da Puntoeacapo Srl e Arts Promotion, il pubblico potrà ascoltare anche bellissimi brani inediti scritti per Ranieri da alcuni grandi cantautori italiani tra i quali: Pino Donaggio, Ivano Fossati, Bruno Lauzi, Giuliano Sangiorgi e molti altri, canzoni che fanno parte del suo ultimo Album, che ha lo stesso titolo dello spettacolo, con la produzione musicale dell‘artista internazionale Gino Vannelli.

Nella scaletta, sarà presente anche il brano vincitore del Premio della critica a Sanremo 2022 “Lettera di là dal mare”.

Ad accompagnarlo in questo tour una band inedita formata da straordinari musicisti: Danilo Riccardi al pianoforte, Giovanna Perna tastiere e voce, Francesco Puglisi al basso, Luca Trolli alla batteria, Arnaldo Vacca percussioni, Andrea Pistilli e Tony Puja alle chitarre classiche ed elettriche, Valentina Pinto al violino e voce, Cristiana Polegri Sax e voce e Max Filosi al Sax e flauto.

I biglietti per lo spettacolo del 29 agosto a Milazzo sono disponibili già da oggi mercoledì 11 febbraio su www.puntoeacapo.uno e su www.ticketone.it

