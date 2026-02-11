Maltempo, scattano le misure di sicurezza della Capitaneria di Porto. Forti venti fino a venerdì 11 Febbraio 2026 Cronaca In relazione alle avverse condizioni meteomarine previste sulla fascia tirrenica dal giorno 11 al 13 febbraio, caratterizzate da forti venti provenienti dai quadranti occidentali e da un significativo incremento del moto ondoso, la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Milazzo ha disposto un rafforzamento delle misure di prevenzione e sicurezza a tutela della navigazione e delle infrastrutture portuali. Con apposita comunicazione indirizzata agli operatori portuali, ai servizi tecnico-nautici e ai responsabili delle unità navali ormeggiate nel porto di Milazzo, l’Autorità Marittima ha richiamato l’obbligo di effettuare puntuali verifiche degli ormeggi, di rinforzare i cavi ove necessario e di garantire la costante vigilanza a bordo, assicurando, in caso di necessità, la pronta movimentazione delle unità su disposizione dell’Autorità stessa. Contestualmente, la Capitaneria di Porto ha avviato un’azione di sensibilizzazione rivolta ai gestori dei porticcioli turistici, degli approdi e dei siti di ormeggio presenti nel Circondario Marittimo di Milazzo, affinché possano fornire, ove possibile, disponibilità al ricovero temporaneo di unità navali e piccole imbarcazioni che, a causa delle condizioni meteo particolarmente critiche, non dispongano di un adeguato riparo. Particolare attenzione è stata rivolta alle unità appartenenti al ceto peschereccio, categoria maggiormente esposta agli effetti delle mareggiate. La Capitaneria di Porto di Milazzo continuerà a monitorare costantemente l’evolversi delle condizioni meteo-marine, assicurando il necessario coordinamento operativo e confidando nella massima collaborazione di tutti i soggetti interessati, nell’interesse primario della sicurezza della navigazione. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 1.048 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT