L’importanza della donazione di sangue al centro di un incontro che si è svolto all’istituto Da Vinci di Milazzo. Incontro in cui gli studenti delle quinte classi si sono confrontati con la sezione mamertina di Avis e quella ADMO, presieduta da Monica Maugeri.

All’evento hanno preso parte i volontari Avis Carlo e Federico Silvestri che hanno introdotto l’argomento della donazione ai ragazzi e come l’apporto delle nuove leve sia fondamentale per il ricambio generazionale importantissimo per il sostegno del sistema trasfusionale. Nella nostra provincia, infatti, aumenta l’età media dei donatori con pochi giovani che si avvicinano alla donazione.

Hanno presenziato all’incontro anche il vicepresidente provinciale Avis Stefania Perdicucci e l’arma dei Carabinieri. Presente Lo Prinzi che ha descritto ai giovani la sua esperienza di donatore di sangue e come anche la donazione è un gesto di civiltà verso la propria comunità.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin