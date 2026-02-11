Nuovi arrivi in casa Svincolati Milazzo, dopo aver battuto nettamemte il Basket Barcellona la formazione del presidente Riccardo Giambò è operativa sul mercato per regalare a coach Priulla qualche nuovo elemento.

La Asd Svincolati Milazzo, infatti, ha firmato per il prosieguo della stagione il contratto con il lettone Ralfs Skesters. Centro, classe 2001, 203 cm ha iniziato la sua carriera in Lettonia vestendo le maglie del Valmiera e Bk Ezerzeme Rezekne. Nella stagione 2022/2023 ha giocato in Spagna in Liga Eba, l’anno successivo in Austria, in A2, giocando con i Dornbin Lions per poi volare in Germania ad inizio della stagione 24/25 in Lega Pro B.

Nel campionato in corso si è accasato invece a Trondheim in Serie A Norvegese, dove è sceso in campo sino a domenica scorsa. Da oggi a Milazzo.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin