Barcellona Basket – Svincolati Milazzo 51-74. Parziali: 17-19 33-43 39-55. La Svincolati Milazzo domina sul parquet di Barcellona Pozzo di Gotto al termine di un’ottima prova di squadra che ha visto i ragazzi di coach Priulla avanti sin dalla prima frazione.

Si parte con la tripla di Rimsa ed i due i liberi di Fraga per il +1 Milazzo dopo un minuto di gioco. La Svincolati prova a scappare, Rimsa e Malual realizzano per il +4 mentre la bomba di Malkic riporta sotto i padroni di casa. I ragazzi di Coach Priulla tentano il nuovo allungo trascinati dal loro lituano ed a 3’51 dalla prima sirena è +5 per i mamertini. Coach Bartocci chiama il suo primo timeout ed al rientro arriva la tripla di Fraga, – 2. Bolletta e Spada rilanciano avanti i biancoblù, Cessel prova a ridurre il gap, pronta la risposta di Alioto e la Svincolati chiude il primo periodo sul +2.

In avvio del secondo quarto Malual piazza la bomba del +5, Barcellona risponde con Sebastianelli ed Okereke agguantando la parità sul 22-22. I milazzesi però non ci stanno, Rimsa ancora da oltre l’arco, coadiuvato da Costa e da uno scatenato La Bua lanciano la Svincolati sul +9 a 2’24 dal riposo lungo. I locali provano a rientrare ancora con Sebastianelli ma si accende Maiorana che dalla distanza colpisce per il nuovo +9. Aguzzoli e compagni provano a scuotersi, ma Bolletta e Rimsa vanno a segno per il +10 al giungere della seconda sirena.

Al rientro dagli spogliatoi Costa in evidenza per il +12, Fraga ci prova ma Milazzo rimane avanti grazie al trio Malual-Costa-Maiorana. La formazione di Coach Priulla graze ad un’ottima fase difensiva limita le bocche di fuoco dei padroni di casa che non trovano tiri facili. Okereke tenta di scuotere i suoi ma nel finale del quarto Costa e quattro punti consecutivi di Maiorana chiudono il parziale sul 39-55 a favore della compagine del presidente Giambò.

Ultimi dieci minuti, Barcellona produce il massimo sforzo per rientrare in partita. Galipo’,Okereke e Fraga portano i suoi sul – 8. La Svincolati però non sta a guardare, Bolletta si fa valere nel pitturato, Maiorana realizza una nuova tripla ed un mostruoso Rimsa fa ancora la voce grossa. A 3’14 dalla fine è +19 Milazzo, i padroni di casa ormai alle corde alzano bandiera bianca.Nei minuti finali la Svincolati allunga ancora sospinta dal tifo incessante dei propri sostenitori al loro seguito. Sulla sirena il tabellone segna il +24 ad appannaggio dei mamertini.

Barcellona Basket: Okereke 9, Di Marzio 2, Aguzzoli 4, Malkic 3, Sebastianelli 13, Sindoni n.e., Dancetovic 3, Cessel 2, Fraga 12, Galipò 3, Grivo n.e.

All. Bartocci

Svincolati Milazzo: Maiorana 10, Malual 9, Costa 13, Spada 2, Druzheliubov, Letizia n.e. Aiello n.e., Bolletta 7, Rimsa 24, Alioto 2, Onwuta , La Bua 7.

All. Priulla / Vice All. Costantino/ 2^Ass. Mammina

Arbitri: Beccore – D’Amore

