Milazzo, ritrovata morta una Caretta Caretta sulla spiaggia di Ponente 9 Febbraio 2026 Brevi Una tartaruga marina Caretta Caretta è stata trovata morta sulla spiaggia di Ponente, a Milazzo, all’altezza del semaforo, prima dello svincolo dell’asse viario di San Giovanni. L’esemplare è gonfio probabilmente perchè ha la pancia piena di acqua. Il ritrovamento ha attirato l’attenzione di molti passanti. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 753 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT