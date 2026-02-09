Una tartaruga marina Caretta Caretta è stata trovata morta sulla spiaggia di Ponente, a Milazzo, all’altezza del semaforo, prima dello svincolo dell’asse viario di San Giovanni. L’esemplare è gonfio probabilmente perchè ha la pancia piena di acqua.

Il ritrovamento ha attirato l’attenzione di molti passanti.

