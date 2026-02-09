Gli agenti del Commissariato di Milazzo hanno arrestato l’uomo che lo scorso 22 dicembre ha aggredito armato di fucile una coppia di giovani nella zona di Ponente. Le indagini portate avanti anche con il supporto delle immagini di video sorveglianza della zona, hanno portato prima all’identificazione dell’uomo e oggi all’arresto.

L’uomo con il viso coperto aveva chiesto alla coppia, che si trovava all’interno della propria macchina parcheggiata a Ponente, di consegnare il portafogli. E per intimorirli ha colpito al volto con il calcio del fucile il giovane ragazzo, rimasto lievemente ferito.

Una volta riuscito nel suo intento ha esploso anche un colpo in aria ed è scappato. Immediato l’intervento di una pattuglia della Polizia di Stato allertata dalle stesse vittime subito dopo l’aggressione. In un primo momento l’aggressore era riuscito a far perdere le sue tracce ma è stato individuato subito dopo.

Una notizia che a Milazzo ha suscitato grande preoccupazione. Raramente sono state registrate episodi di questo tipo nella nostra città.

IL COMUNICATO. Agenti della Polizia di Stato, in esecuzione dell’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, su conforme richiesta di quella Procura della Repubblica, hanno tratto in arresto un uomo, gravemente indiziato dei reati di rapina a mano armata e lesioni ai danni di una giovane coppia.

I fatti risalgono al mese di dicembre scorso. In particolare, appena 4 giorni prima di Natale, un uomo armato di fucile, al fine di rapinare una coppia appartata sul lungomare di Ponente, ha improvvisamente sfondato il finestrino dell’auto, minacciando i malcapitati con l’arma che nascondeva indosso. Il rapinatore aveva nell’occasione colpito il ragazzo al volto per convincerlo a consegnargli il portafogli e, infine, aveva esploso un colpo di fucile, fortunatamente senza ferire nessuno.

I giovani avevano subito richiesto l’intervento dei poliziotti del Commissariato di P.S. di Milazzo, che hanno avviato e svolto le indagini con il costante coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, diretta dal Procuratore Giuseppe Verzera.

Nonostante le difficoltà legate al travisamento del rapinatore ed alla scarsa illuminazione della zona, gli agenti del Commissariato sono riusciti ad identificare l’autore del reato.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo, un cinquantaquattrenne milazzese, era riuscito addirittura a far credere alle due vittime di essere un extracomunitario, simulando di parlare la lingua marocchina.

L’arma di cui disponeva, legittimamente detenuta, è stata sequestrata ed il porto d’armi revocato.

In esecuzione dell’ordinanza che ne ha disposto la carcerazione, i poliziotti del Commissariato di Milazzo lo hanno tratto in arresto e condotto in carcere.

