Dopo la rinuncia della precedente società aggiudicataria, l’ufficio gare del Comune di Milazzo ha pubblicato la nuova gara per l’affidamento del servizio in concessione per la gestione dell’impianto sportivo “Bastione”.

L’affidamento avrà durata decennale e il canone annuo di concessione sarà di € 7.200,00 oltre la percentuale di rialzo offerta in sede di gara.

L’impianto sportivo, realizzato grazie ad un finanziamento dell’Assessorato regionale alla Famiglia, ospita un campo da tennis regolamentare, una pista di running lunga circa 250 metri, dotata di idonea pavimentazione drenante; un campo da bocce, un’area giochi e un’area fitness munita di attrezzature ginniche. All’interno del parco sportivo è presente anche un corpo prefabbricato di circa 160 metri quadrati, destinato a spogliatoi climatizzati e servizi igienici anche per disabili.

L’intera area, dotata di impianto di illuminazione, ubicata sul retro della scuola elementare Bastione, è stata recintata in modo da essere protetta e salvaguardata con il relativo parcheggio annesso.

Il servizio prestato dal concessionario sarà remunerato esclusivamente con le tariffe della gestione dell’impianto e di tutti i servizi annessi e connessi di cui al progetto offerta.

L’impianto sportivo è destinato allo svolgimento di attività sportiva agonistica e non agonistica e attività ludico-motoria-ricreativa. Nell’impianto potranno essere promosse attività e manifestazioni complementari, ricreative e per il tempo libero, gratuite o a pagamento, purché compatibili con la destinazione e le caratteristiche dello stesso. Per favorire la promozione dell’attività sportiva, il concessionario può organizzare corsi di apprendimento e perfezionamento attinenti le discipline sportive connesse all’impianto in gestione ovvero con lo stesso compatibili.

Il Comune di Milazzo, consegnerà al concessionario l’impianto sportivo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e quindi questi dovrà procedere agli interventi necessari e alla manutenzione delle attrezzature oltre a quanto dichiarato nell’offerta annunciata.

Il soggetto gestore, inoltre dovrà mettere l’impianto a disposizione del Comune, gratuitamente, per un massimo di 10 giorni l’anno per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni da questo direttamente promosse e organizzate, con preavviso, da parte del comune, di almeno 15 giorni e comunque garantire la finalizzazione della gestione anche ad un uso pubblico sociale, in modo da assicurare la diffusione e l’incremento della pratica sportiva promuovendo, attraverso iniziative approvate dalle Giunta Comunale che riguardino l’attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l’attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l’attività sportiva per le Scuole, l’attività ricreativa e sociale per la cittadinanza.

Le offerte da parte delle società interessate dovranno essere presentate entro il prossimo 27 febbraio.

