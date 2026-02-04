Si è svolto sabato 31 gennaio il passaggio di campana del Soroptimist Club di Milazzo. Grazia Dipaola, ha affidato la campana alla nuova presidente Rosa Alba Dipaola. Cerimonia arricchita dalla presenza delle istituzioni. Il sindaco di Milazzo Pippo Midili ha espresso riconoscenza per il ruolo svolto dal Soroptimist nella costruzione di una rete di valore per la città, mentre l’onorevole Matteo Sciotto, sindaco di Santa Lucia del Mela, ha testimoniato una vicinanza istituzionale che riconosce nel Club un interlocutore autorevole e attivo.

Nel suo discorso, Grazia Dipaola ha intrecciato gratitudine e consapevolezza, ripercorrendo due anni di progetti, incontri, presenze. Un lavoro fatto di visione e concretezza, restituito attraverso parole sentite e un video che ha raccontato, con la forza delle immagini, l’impatto reale di un impegno quotidiano: donne che si fanno rete, idee che diventano azione, territorio che diventa casa comune.

Rosa Alba ha ricevuto il simbolo del Club, dando voce al motto del biennio 2026/27 “VOLA CHI OSA”. Un invito che non è sfida, ma promessa, osare nel rispetto, crescere nell’amicizia, servire con spirito di abnegazione, credere nelle proprie capacità e in quelle delle altre. Nel suo intervento, la nuova Presidente ha parlato di continuità come fedeltà ai valori, di ascolto come forma di cura, di partecipazione come anima viva del Soroptimist.

Ha ribadito con forza l’adesione ai principi fondanti dell’associazione – empowerment femminile, pari opportunità, sviluppo sostenibile, impegno civile – annunciando sin da subito le prossime attività: dall’adesione al progetto nazionale OBESITÀ, presentato dalla Presidente uscente oggi alla guida del Comitato Nazionale Pari Opportunità, al progetto EDUCARE A CONTARE, a testimonianza di un’azione che guarda alla prevenzione, alla consapevolezza e al futuro delle nuove generazioni.

Particolarmente significativo anche l’ingresso di nuove socie, tra cui Verdiana Venuto, CEO di E20Divini, che ha raccontato l’emozione di entrare a far parte di una realtà da sempre ammirata: una comunità di donne capaci di stare accanto ai progetti che mettono al centro la persona, la dignità, la crescita culturale e sociale.

Ad fare il loro ingresso anche Mirella Cirilli Tecnico Dottoressa di laboratorio all’ospedale di Milazzo e Giovanna Maio Informatore scientifico.

Commovente l’intervento di Rita Chillemi Cerimoniera del Club, le cui parole hanno ricordato che il Soroptimist non è solo un club, ma una forma di vita civile, luogo dove la parola diventa responsabilità e la solidarietà si traduce in azione.

Così, il passaggio di campana si è fatto memoria condivisa e promessa rinnovata. Un atto che non chiude, ma apre.

