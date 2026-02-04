SAN FILIPPO DEL MELA. Il sindaco di San Filippo del Mela Gianni Pino ha firmato due giorni fa un’ordinanza di interdizione di tutte le abitazioni di in via Europa dal numero 32 all’86 per un potenziale crollo.

L’urgente interdizione degli immobili da parte degli attuali occupanti è stata firmata per tutelare l’incolumità dei residenti dell’area coinvolta. E arriva dopo la segnalazione di alcuni cittadini fatte ai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Messina e dopo gli opportuni controlli che hanno rilevato criticità strutturali e stabilito la necessità di monitorare lo stato di pericolo e nello stesso tempo individuare le soluzioni tecniche necessarie per mettere in sicurezza l’area.

L’interdizione riguarda sia gli appartamenti che i magazzini, e coinvolge direttamente una decina di famiglie. Il divieto è valido fino a quando non ci saranno degli ulteriori atti che dispongano la revoca del provvedimento.

Il Comune di San Filippo ha già trovato alloggio per gli abitanti evacuati. Sono ospitati da diverse strutture alberghiere della zona.

