Incidente autonomo in via Madonna del Boschetto all’incrocio con via Lipari. Poco dopo le 17.30 il conducente di un’Opel Corsa ha perso il controllo dell’auto finendo davanti l’ingresso della Raffineria di Milazzo.

Alla guida un signore anziano portato al pronto soccorso dell’Ospedale Fogliani di Milazzo dai sanitari del 118 intervenuti con un’ambulanza. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale che ha gestito la viabilità e fatto i rilievi per accertare l’esatta dinamica dell’incidente.

L’uomo si trova ancora al nosocomio mamertino. Nulla di grave solo qualche ferita alla mano sinistra.

Una strada, la via Madonna del Boschetto, in cui spesso si registrano incidenti di questo tipo. Alcuni in passato sono stati anche mortali.

