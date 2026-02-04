In merito all’articolo pubblicato in data 4 febbraio su Oggi Milazzo dal titolo “Sud Chiama Nord, la Castelli candidata a sindaco di Milazzo. E Carmelo Torre va ControCorrente” Carmelo Torre precisa quanto segue: «ognuno fa le proprie scelte. Loro hanno fatto le loro, io ho fatto la mia. Non posso che augurargli il meglio. Io non ho contrastato nessuno, al momento della mia disponibilità non c’era nessuna candidatura pertanto ho ritenuto di dire non che non fosse corretto proporre all’interno del movimento altre candidature (ognuno agisce secondo i propri metodi) ma che ritenevo più giusto che mi si dicesse prima che la mia candidatura, secondo chi doveva decidere, non andava bene».

«Un fatto deve essere chiaro – continua Torre – io ho preso impegni solo con il popolo di Milazzo saranno i milazzesi a pronunciarsi. Sulle indiscrezioni, invece, posso solo dire che sono delle falsità che non hanno nessun fondamento. Se qualcuno vuole delegittimare la mia persona è semplicemente fuori strada».

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin