Stand al coperto per le degustazioni, gare, esposizioni e show cooking. Quello in programma per il prossimo weekend (6 / 7 / 8 febbraio) a Milazzo promette di essere un’iniziativa unica nel suo genere dedicata prevalentemente alle famiglie non solo della città ma di tutto l’hinterland.

Al via venerdì 6 febbraio “CioccolaMi”, prima edizione della Festa del Cioccolato patrocinata dal Comune di Milazzo, che animerà la Città del Capo fino a domenica 8.

Tre le location scelte. L’Atrio del Carmine, che verrà temporaneamente coperto per consentire lo svolgimento della manifestazione anche in caso di maltempo, l’Ex Ritrovo Diana in Piazza della Repubblica e palazzo D’Amico in Marina Garibaldi.

L’evento è stato presentato oggi nella sala giunta di Palazzo dell’Aquila dal sindaco Pippo Midili, dall’architetto Laura Terranova, responsabile del progetto, da Matteo Cutolo, presidente della Federazione Internazionale Pasticcieria, Gelateria e Cioccolateria e dalla milazzese Titti Scolaro pasticciera cake design, promotrice dell’iniziativa.

«Si tratta – precisa il primo cittadino – di un evento voluto nell’ottica della destagionalizzazione del turismo. La realizzazione della manifestazione è stata possibile grazie alla partecipazione ad una manifestazione organizzata dalla Comunità Europea. Puntiamo a una tre giorni a misura di famiglie ricchi di eventi e degustazioni che non avranno in alcun modo la connotazione di una sagra ma di un evento culturale che mette in evidenza l’arte del cioccolato».

«Il progetto – spiega Laura Terranova – si chiama Greco (European Urban Initiative) e sono coinvolte altre quattro città europee».

L’appuntamento per il taglio del nastro è venerdì 6 febbraio, alle 16, all’ex Ritrovo Diana. Dopo i saluti istituzionali verrà dato il via al Concorso Stupor Mundi (categoria studenti il primo giorno, professionisti il giorno dopo) e subito dopo, alle 17, verranno aperti gli stand degustazioni all’interno dell’Atrio del Carmine.

I due giorni successivi andranno avanti mattina e pomeriggio con importanti sfide tra professionisti e la possibilità di degustare diverse specialità e ricette tutte a base di cioccolato.

«E’ una manifestazione – rivela il presidente Matteo Cutolo – che abbiamo voluto per Milazzo. I visitatori avranno modo di scoprire tutto ciò che rappresenta il cioccolato. E quindi non solo prelibatezze ma anche confronto tra professionisti».

«A prendere parte – svela Titti Scolaro – saranno i maestri pasticceri campioni del modo Milena Russo e Filippo Nici, Nicolas Vella, Ciro Chiummo e Fabio Albanesi, pluricampione italiano ed europeo di panificazione. Sarà presente a tutti gli eventi della manifestazione con la sua Pinsa Romana al cioccolato nell’area degustazioni. Sarà possibile assistere alle dimostrazioni mie insieme a Giuseppe Arena e del presidente Cutolo».

Numerosi i laboratori pensati per i bambini che avranno anche a disposizioni un’area esclusiva per l’animazione con gonfiabili e spettacoli.

Palazzo d’Amico, invece, ospiterà la mostra di Cookie Canvas visitabile dalle 9.30 di venerdì mattina fino a domenica sera.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin