C’è tempo fino al 28 febbraio per presentare la domanda di riduzione del premio INAIL tramite il modello OT23, uno degli strumenti più rilevanti messi a disposizione dall’INAIL per le aziende che investono concretamente in salute e sicurezza sul lavoro.

Verifica qui se la tua azienda può accedere allo sgravio Inail



Negli ultimi dodici mesi, grazie a una corretta gestione della documentazione e delle misure

preventive, le aziende seguite dallo Studio Pergolizzi hanno ottenuto

complessivamente oltre 45.000 euro di risparmio sui premi assicurativi. Un risultato che

dimostra come la sicurezza non sia solo un obbligo normativo, ma anche una leva

economica spesso sottovalutata.

Secondo l’Ingegnere Gabriele Pergolizzi, titolare dello Studio Pergolizzi, il vero limite non è la mancanza di opportunità, ma la difficoltà delle imprese nel capire se sono effettivamente in regola e quanto potrebbero risparmiare. Le domande che emergono più spesso sono infatti molto concrete: quanto posso risparmiare? La mia azienda è conforme ai requisiti richiesti?

Per rispondere a queste esigenze, lo Studio Pergolizzi ha messo a disposizione sul proprio sito un calcolatore dedicato che consente alle aziende di effettuare una prima simulazione del possibile risparmio e capire se vale la pena approfondire la propria posizione. La verifica è semplice e richiede pochi minuti, ma può fare la differenza tra cogliere un’opportunità economica concreta o lasciarla scadere con la fine di febbraio.

