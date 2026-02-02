La consigliera Valentina Cocuzza, presidente anche della prima commissione consiliare, ha comunicato al presidente Alessandro Oliva la propria fuoriuscita dal gruppo consiliare Forza Italia e la sua adesione al gruppo Misto.

«Tale decisione, maturata dopo una attenta e serena riflessione – ha affermato – nasce dall’esigenza di intraprendere un percorso politico diverso, nel rispetto del lavoro svolto finora. Desidero ringraziare i colleghi di Forza Italia e l’assessore del Gruppo per la collaborazione e l’esperienza condivisa. Comunico, altresì, la mia adesione al Gruppo Misto, all’interno del quale proseguirò il mio mandato nell’esclusivo interesse della comunità, garantendo un confronto sereno e costruttivo con tutte le forze politiche.

Desidero infine sottolineare che rimane immutato il mio sostegno all’Amministrazione Comunale e al Sindaco Midili, al quale rinnovo il mio totale e convinto appoggio, condividendo pienamente il progetto politico-amministrativo che stiamo portando avanti con serietà e senso di responsabilità».

