I Leo Club della provincia di Messina e l’Orchestra Filarmonica di Giostra insieme per sostenere la Lions Clubs International Foundation

La musica come linguaggio universale di solidarietà: è questo lo spirito del Concerto di Solidarietà promosso dai Leo Club della provincia di Messina – Leo Club Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Messina Host, Messina Cristo Re, Messina Ionio e Messina Peloro – in programma domenica 8 febbraio, alle 20.30, al Teatro Trifiletti di Milazzo.

Protagonista della serata sarà l’Orchestra Filarmonica di Giostra, giovane e dinamica realtà musicale del territorio, che accompagnerà il pubblico in un emozionante viaggio tra le colonne sonore che hanno segnato la storia del cinema e della televisione. Un percorso musicale capace di attraversare epoche e generazioni, dimostrando come la musica sinfonica sappia parlare a tutti e arrivare dritta al cuore.

Il concerto rappresenta non solo un evento culturale di alto profilo, ma anche un’importante iniziativa solidale: l’intero ricavato sarà devoluto alla Lions Clubs International Foundation (LCIF), la fondazione umanitaria dei Lions, impegnata da oltre 50 anni nel sostegno di progetti di grande impatto sociale in tutto il mondo. La LCIF opera in ambiti fondamentali quali la prevenzione della cecità, l’assistenza sanitaria, la lotta alla fame, il supporto alle comunità colpite da calamità naturali, l’educazione e i programmi dedicati ai giovani. Grazie alla trasparenza e all’efficacia dei suoi interventi, la Fondazione Lions è riconosciuta a livello internazionale come una delle organizzazioni filantropiche più affidabili.

«Per il Leo Club Milazzo è un onore ospitare questo evento e accogliere i Leo Club della provincia in un’iniziativa che unisce musica, impegno giovanile e solidarietà concreta – dichiara Francesco Smedile, presidente del Leo Club Milazzo e segretario della I Area Operativa –. Crediamo fortemente che fare rete sul territorio sia la chiave per moltiplicare l’impatto delle nostre azioni: ogni biglietto, ogni nota suonata, rappresenta un contributo reale a progetti che migliorano la vita di tante persone nel mondo. Milazzo diventa così luogo di incontro, condivisione e servizio».

L’Orchestra Filarmonica di Giostra, fondata nel 2021, nasce come progetto musicale e sociale con l’obiettivo di valorizzare i giovani talenti e offrire opportunità di crescita culturale attraverso la musica. Composta da oltre 40 giovani orchestrali provenienti da conservatori, licei musicali e realtà formative del territorio, l’orchestra si distingue per entusiasmo, qualità interpretativa e forte radicamento sociale.

Promotori dell’iniziativa sono i Leo Club della provincia di Messina, associazioni giovanili legate al Lions Clubs International che riuniscono giovani tra i 18 e i 30 anni impegnati nel servizio alla comunità. Attraverso attività di volontariato, eventi culturali e iniziative solidali, i Leo Club operano con l’obiettivo di formare cittadini consapevoli, responsabili e attivi, mettendo al centro valori come solidarietà, leadership e collaborazione.

Il Concerto di Solidarietà si inserisce in questo percorso di impegno condiviso e rappresenta un’occasione per unire cultura, musica e beneficenza, dimostrando come anche una singola nota possa contribuire a fare la differenza. Chi vuole contribuire può anche comprare un “ biglietto sospeso” che verrà donato alle famiglie meno abbienti o agli anziani delle case di riposo che vorranno partecipare al concerto

Info: 342 068829 – 324 6051071

