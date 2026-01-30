Impatto violentissimo tra due auto in via Rio Rosso all’incrocio con la via Palmara. L’incidente è accaduto intorno alle 22.30. Una Suzuki Ignis con a bordo tre milazzesi, due ragazze e un ragazzo, si è scontrata con una Bmw Serie 4 all’altezza dell’incrocio che porta a contrada San Marco.

Le tre persone che viaggiavano sulla Suzuki sono rimaste intrappolate tra le lamiere. Il ragazzo e la ragazza fatti uscire subito. La terza dopo oltre mezzora. Le operazioni di soccorso sono, infatti, state difficilissime. Delicato e impegnativo l’intervento dei Vigili del Fuoco coadiuvati dai sanitari del 118 che hanno dovuto sventrare la macchina prima di poter uscire in sicurezza la giovane donna.

Numerose le squadre dei Vigili del Fuoco intervenute insieme a tre ambulanze e alla Polizia di Stato che ha effettuato i rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Anche se una prima e sommaria ricostruzione fa ipotizzare il mancato rispetto dello stop di via Palmara.

Sulla Bmw c’era anche un bambino di sette anni portato per primo in ospedale ma solo per precauzione.

I tre feriti sono stati trasportati tutti al Fogliani di Milazzo dove si trovano in questo momento. L’ultima estratta dalle lamiere, che è subito apparsa la più grave, è al Pronto Soccorso in gravi condizioni. I medici non sono ancora riusciti a stabilizzarla. Con molta probabilità verrà trasferita d’urgenza a Messina.

