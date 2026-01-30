E’ in programma per domani sabato 31 gennaio, alle 18, a palazzo D’Amico l’incontro pubblico “Milazzo, idee per la Città” promosso dalla sezione di Milazzo di Italia Nostra presieduta da Guglielmo Maneri.

L’iniziativa intende presentare una riflessione organica sul futuro della città, articolata attorno a tre ambiti fondamentali: ambiente e paesaggio, visione di città, patrimonio culturale, temi centrali per una pianificazione consapevole e per una tutela attiva dell’identità urbana e territoriale di Milazzo.

Nel corso dell’incontro, Italia Nostra illustrerà una serie di proposte e linee di indirizzo che offriremo all’attenzione di quanti si apprestano a concorrere alle prossime elezioni amministrative per la guida della Città.

L’Associazione, che naturalmente rimarrà estranea alla competizione elettorale, vuole così offrire il proprio punto di vista nell’interesse comune del rispetto e della corretta valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico e culturale.

