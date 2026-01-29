“Nessun posto barca sarà eliminato dall’arenile di Vaccarella anche dopo l’entrata in vigore del Pudm”. Il sindaco Pippo Midili dopo averlo dichiarato in più occasioni lo ha messo nero su bianco in una lettera inviata all’associazione dei pescatori “Nino Salmeri”, titolare della concessione, al demanio marittimo, alla Capitaneria di Porto e a tutti i consiglieri comunali.

Il primo cittadino ha deciso di ribadirlo “per porre fine alle continue discussioni avvenute in aula, ma anche in città” relativamente alle previsioni di Piano che, a detta dei consiglieri di minoranza, andrebbe a penalizzare non solo i titolari dei posti barca, con l’eliminazione di 31 posti barca, ma anche l’identità del quartiere marinaro.

«La volontà dell’amministrazione su Vaccarella è stata espressa con chiarezza sia nel parere espresso dalla commissione tecnica specialistica in sede di valutazione ambientale – scrive Midili – sia, concretamente, attraverso le azioni poste in essere come il recupero dell’ex Asilo Calcagno, la riqualificazione degli approdi nello stesso borgo, il protocollo d’intesa con l’Asp per la riqualificazione dell’ex ospedale e anche col ripascimento della spiaggia, in corso di autorizzazione. Nel merito anche nel Pudm si ribadisce l’attivazione dell’azione di mantenimento dell’identità storica del borgo e, con riferimento proprio al lotto relativo all’associazione “Salmeri”, la decisione di incrementare la superficie da concedere da 2463 a 3400 metri quadrati, col mantenimento degli attuali posti barca».

«E’ opportuno – continua il primo cittadino – precisare che la localizzazione di questo lotto è stata desunta dagli atti del demanio e dalla delibera di giunta municipale del 2018 relativa proprio al Pudm ove viene riportato esattamente come indicato nelle tavolo nel nuovo Piano».

E conclude: «in tutti i casi, si chiarisce ulteriormente – conclude Midili – che qualora fossero documentate discrasie rispetto all’effettiva situazione dei luoghi, indipendentemente dagli esiti connessi all’adozione del Piano, verranno poste in essere tutte le necessarie azioni finalizzate alla risoluzione di eventuali problematiche delle associazioni esistenti e/o alla regolarizzazione delle attuali posizioni anche con eventuale variazione delle aree previste in concessione».

La giunta municipale ha approvato lunedì scorso il progetto per la riqualificazione degli approdi nel Borgo di Vaccarella. L’intervento, finanziato dal Gac per l’importo di 240 mila euro è finalizzato a rafforzare le condizioni operative dei pescatori, migliorare la sicurezza e l’efficienza delle infrastrutture portuali, ridurre gli impatti ambientali e rendere più accessibile e attrattiva l’area, anche a beneficio dei cittadini e dei visitatori. Gli interventi principali si concentrano sulle infrastrutture portuali e sui punti vendita del pescato. Il progetto prevede il miglioramento dei ripari e delle coperture dei punti vendita esistenti, che saranno strutture leggere, removibili e trasportabili, in grado di garantire protezione al pescato e condizioni di lavoro più sicure ed efficienti per i pescatori. Saranno costruiti o ammodernati piccoli ripari destinati a conservare le attrezzature utilizzate durante l’attività di pesca, contribuendo a migliorare la sicurezza e le condizioni operative quotidiane.

Per rendere più sicure le operazioni di sbarco anche nelle ore notturne, sono previsti impianti di illuminazione con la previsione ad essere alimentati da pannelli fotovoltaici, in modo da ridurre al contempo l’impatto ambientale. L’attenzione alla sostenibilità – si legge nella relazione – è ulteriormente rafforzata dalla collocazione di mini isole ecologiche per la raccolta dei rifiuti marini e degli attrezzi da pesca dismessi, integrate armoniosamente nel contesto urbano, e dalla predisposizione di celle frigorifere per la conservazione temporanea del pescato, progettate per ridurre l’impatto visivo. Gli interventi complementari riguardano la riqualificazione della passeggiata e delle aree pedonali del borgo con la realizzazione di percorsi sicuri e accessibili, inserimento di arredi urbani uniformi come panchine e fioriere, e pavimentazione in monostrato vulcanico per garantire continuità materica, uniformità estetica e sicurezza, anche per persone con mobilità ridotta. Il progetto include inoltre la valorizzazione del patrimonio storico e culturale del borgo attraverso pannelli informativi e totem interattivi, accessibili anche a persone con disabilità visive e uditive, con contenuti multilingue e lettura in braille.

“Un intervento – spiega l’assessore ai lavori pubblici Santi Romagnolo – che rappresenta un modello integrato di rigenerazione urbana, in cui gli aspetti operativi legati alla pesca si combinano con la valorizzazione culturale e turistica. Il progetto risponde alle esigenze degli operatori del settore ittico e contribuisce a preservare e rilanciare il Borgo Marinaro di Vaccarella, favorendo uno sviluppo sostenibile, inclusivo e rispettoso delle tradizioni locali”.

