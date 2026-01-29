Disposta con ordinanza del comandante della Polizia locale Giacomo Villari la temporanea interdizione del transito pedonale sulla scalinata Porticella ai fini della sicurezza e della pubblica incolumità.

La decisione è stata assunta a seguito di un controllo effettuato dai vigili urbani dove insiste la scalinata di collegamento tra la via Salita Porticella e la via Addolorata, al fine di stabilire la sicurezza della stessa.

Dal sopralluogo è emerso che il muro a sostegno della recinzione a delimitazione della salita, in vari punti presenta dei cedimenti con la mancanza fisica del perimetro, configurando una situazione di pericolo a seguito del vuoto che si presenta. Inoltre il muro di contenimento in pietra in vari punti presenta degli “spanciamenti” con caduta di materiale sulla scalinata, fra l’altro nel tratto iniziale salendo dalla via Nettuno, risulta ceduto con pericolo di ulteriore frana. Criticità che non rendono la Scalinata Porticella sicura al transito pedonale.

Insieme al provvedimento di interdizione è stata chiesta una verifica idrogeologica dell’area e il successivo intervento di contenimento e consolidamento dell’intera Scalinata.

