Al via i festeggiamenti per San Giuseppe, custode della Sacra Famiglia e Patrono della Chiesa Universale. Tutte le celebrazioni si svolgeranno presso la Chiesa Parrocchiale N.S. del Santo Rosario, nel cuore del Borgo Antico di Milazzo, luogo simbolo di devozione e identità per l’intera comunità.

Intanto è stata avviata la Pia Pratica dei Sette Mercoledì in onore di San Giuseppe, un momento spirituale molto caro ai fedeli. Un percorso che invita alla preghiera comunitaria e alla meditazione delle sette gioie e dei sette dolori vissuti da San Giuseppe nel corso della sua vita, esempio silenzioso ma fortissimo di fede, obbedienza e amore.

Un itinerario spirituale che rappresenta una preziosa occasione per prepararsi interiormente alla Solennità di San Giuseppe, Sposo della Beata Vergine Maria e padre putativo di Gesù nostro Signore, riscoprendone la figura alla luce della quotidianità, della famiglia e del servizio umile.

Nel frattempo, il Comitato dei Festeggiamenti ha già dato il via alla raccolta cittadina porta a porta e alla vendita dei biglietti del sorteggio, iniziative fondamentali per sostenere e rendere possibile l’organizzazione dei Solenni Festeggiamenti 2026, che si svolgeranno tra marzo e aprile.

Tra gli appuntamenti più attesi: 15 marzo – l’Intronizzazione del Simulacro sulla Vara, 19 marzo – la tradizionale Tavolata di San Giuseppe, 18 aprile – la rinomata Sagra della Sfincia, 19 aprile – la solenne Processione di San Giuseppe per le vie della città.

Accanto a questi momenti clou, non mancheranno ulteriori iniziative religiose e culturali che arricchiranno il programma, nel segno della fede e delle tradizioni popolari siciliane.

