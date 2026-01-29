Anche quest’anno Enzo Piedimonte, pizzaiolo napoletano trapiantato da tempo in Sicilia, è stato scelto come pizzaiolo resident di Casa Sanremo per Gambero Rosso. Nell’hub ufficiale che dal 2008 accoglie giornalisti, artisti e addetti ai lavori durante la settimana del Festival di Sanremo, il maestro pizzaiolo si conferma un punto fermo per l’area ristorazione.

Grazie alla sua pizza d’autore, Piedimonte è diventato negli anni un riferimento nel panorama della ristorazione italiana, prendendo parte a numerose trasmissioni televisive sui canali RAI, MEDIASET e SKY. La riconferma a Casa Sanremo, vero e proprio cuore pulsante dell’ospitalità enogastronomica del Festival, rappresenta un’ulteriore attestazione del suo prestigio e della sua consolidata maestria culinaria.

«È ufficiale, ci siamo: Casa Sanremo ci ha riconfermati per il settimo anno consecutivo. Un risultato che ci riempie di orgoglio e che premia il lavoro, la passione e l’impegno che metto in tutto ciò che faccio», ha dichiarato il Maestro Pizzaiolo.

Arrivato da Napoli a Messina, Enzo Piedimonte vanta oggi tre locali nella città dello Stretto. Due di questi, situati nel borgo marinaro di Rodia, sono stati premiati con Due Spicchi dalla guida del Gambero Rosso, mentre il terzo si trova nel pieno centro di Messina, di fronte allo storico Duomo.

La presenza di Piedimonte a Casa Sanremo attesta ancora una volta l’eccellenza della tradizione pizzaiola italiana come protagonista assoluta del più importante evento musicale del Paese, unendo gusto, qualità e identità territoriale in un contesto di grande visibilità nazionale e internazionale

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin