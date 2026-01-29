SAN FILIPPO DEL MELA. Grande entusiasmo a Cattafi per la prossima edizione del Carnevale Cattafese. Si respira già aria di festa nella piccola frazione del Comune di San Filippo del Mela che ogni anno celebra la propria identità portando in strada domenica 1 febbraio gli Scacciuni, figura

simbolo per eccellenza dell’intera Maschira.

Si rinnova così l’annuale appuntamento – Incontro di tradizioni- che quest’anno è andato oltre i confini nazionali portando a Cattafi, oltre a maschere da Campania e Sicilia, i KUKERI di KABILE un gruppo tradizionale proveniente dalla Bulgaria. Un percorso di gemellaggi ormai consolidato negli anni che porta nel Comune di San Filippo del Mela usi, costumi e tradizioni tipiche del carnevale per un raduno di maschere unico in tutta la Sicilia.

Ma quest’anno la festa andrà oltre Cattafi, quest’anno il gruppo cattafese A Màschira

parteciperà per rappresentare la Sicilia insieme al carnevale di Misterbianco all’evento

promosso da UNPLI “I Carnevali della Tradizione”, lunedì 16 febbraio in Piazza San Marco

a Venezia, luogo simbolo per eccellenza del carnevale italiano.

Per il presidente dell’associazione A Màschira Marco Trifirò, la maschera cattafese a Venezia rappresenta la vittoria di un gruppo forte e coeso che da anni incessantemente lavora insieme e per la comunità cattafese per custodire, valorizzare e tramandare quello che gli è stato affidato.

«Venezia sembrava una meta impossibile da raggiungere, surreale, lontana anni luce dai nostri pensieri -confessa – e invece il cassetto dove era custodito questo sogno si è aperto per dargli vita reale. A Màschira è una storia di famiglia e questo importantissimo traguardo che è Venezia segnerà per sempre la storia di questa tradizione e di questa comunità. Partecipare all’evento veneziano “I Carnevali della Tradizione” significa portare alto il nome del comune di San Filippo del Mela in una vetrina mondiale e lo faremo a testa alta con tutto l’orgoglio che A Màschira rappresenta per ogni singolo figurante, lo faremo

per quelli che non possono esserci ma soprattutto per quelli che ci hanno insignito di questa importante responsabilità con la consapevolezza che non si tratta solo di sfilare in una piazza piena di gente, ma si tratta di affermare con forza e determinazione le nostre radici, far conoscere al mondo del carnevale che si ritrova ogni anno a Piazza San Marco, la storia di una piccola ma grande frazione di San Filippo del Mela, il Carnevale Cattafese, un’eredità riconosciuta e affermata ormai in tutta la Sicilia».

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin