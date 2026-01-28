Altre opportunità per i diplomati degli istituti tecnici milazzesi. L’ITS Academy “Nuove tecnologie della vita” Volta di Palermo, che nei mesi scorsi ha confermato la collaborazione con l’ITI “Majorana” per lo svolgimento di corsi di specializzazione nel settore biomedicali e delle biotecnologie, finalizzati all’inserimento nel mondo del lavoro di ragazzi diplomati, ha aperto una nuova finestra, sino al prossimo 15 febbraio, con ulteriori 20 posti disponibili: 10 per Biotecnologo della qualità e 10 per Informatico Biomedicale.

Entrambi i percorsi ITS, gratuiti, si svolgono all’istituto “Majorana” con una durata di due anni, articolati in ore d’aula, laboratorio ma soprattutto stage in azienda, dove trascorreranno l’intero secondo anno. I primi studenti dell’ITS Academy A. Volta di Milazzo, i cui corsi sono sta-ti avviati nel 2024, hanno già completato il primo anno e stanno per concludere il tirocinio di 900 ore presso le migliori aziende biotech del territorio (Ambiente Lab S.r.l., Laboratorio Farmaceutico Erfo S.p.a., Tetralab S.r.l., COT – Cure Ortopediche Traumatologiche S.p.A., Agrumi-Gel S.r.l., Irritech S.p.A).



«Grazie alla partnership con oltre 150 aziende partner – spiega la presidente dell’ITS ACADEMY A. VOLTA, Maria Pia Pensabene – registriamo una percentuale di inserimento lavorativo che supera il 90% entro i 12 mesi dal conseguimento del diploma di specializza-zione e la scelta di puntare, unico Its Academy di Sicilia sul settore della chimica e delle biotecnologie è stata determinata dalla forte richiesta da parte delle aziende».

Infine anche quest’anno gli studenti partecipanti ai corsi ITS potranno accedere, grazie al contributo dell’assessorato regionale all’istruzione, a borse di studio destinate anche alla realizzazione di “esperienze formative all’Estero”, sia in Europa che in Paesi extra UE, nel rispetto delle soglie ISEE ed ISPE (euro 27.948,60 ed euro 60.757,87)

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin