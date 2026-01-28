Dopo i grandi successi avuti nelle scorse stagioni, la ballerina Anita D’Amico, barcellonese di origine ma milazzese di adozione – il papà è il proprietario di un noto lido milazzese, entra nel corpo di ballo del teatro Bellini di Catania. Lo scorso dicembre è andata in scena con il balletto “Coppelia”. E dal 21 al 28 gennaio Anita ha fatto parte del cast dell’opera lirica Aida di Giuseppe Verdi.

Dopo poche ore dall’apertura del botteghino è arrivato il sold out. Un grandissimo successo andato in scena con la regia di Marco Vinco direttore artistico Fabrizio Maria Carminati, compagnia di danza Create Danza, coreografie Filippo Stabile.

Anita è stata in passato protagonista della trasmissione “Don’t Forget The Lyrics”.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin