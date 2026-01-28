Dacia Maraini a Milazzo. La scrittrice presenterà “Vita Mia” e “In nome di Ipazia” lunedì 2 febbraio, alle 18, a palazzo d’Amico. Dialogherà con l’autrice Emanuele Crescenti, procuratore della Repubblica di Palmi.

L’evento patrocinato dal Comune di Milazzo è organizzato dalla Proloco Milazzo, da Demea Eventi Culturali e Mondadori Bookstore in attesa dell’edizione 2026 del Milazzo Cult Festival.

