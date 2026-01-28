Nuove elezioni per il Consiglio Regionale ANCL Sicilia, il sindacato dei Consulenti del lavoro.

Sono stati eletti come presidente Alessandro Subba di Messina, vice presidente Giusy Saraceno di Ragusa. Nuove nomine anche per il collegio dei revisori: Mariagrazia Maletta di Messina, Antonietta La Mattina di Enna, Giuseppe Infantino di Palermo e il collegio dei Probiviri Asta Salvatore di Trapani, Mirabella Eugenio di Siracusa e Massimo Blazzo di Ragusa.

«Sono profondamente soddisfatto della squadra che mi accompagnerà in questi quattro anni – confessa Subba – un Consiglio di colleghi altamente preparati e competenti, pronti a mettersi al servizio della Categoria e degli Iscritti. Il nuovo Consiglio Regionale Sicilia ANCL è formato da colleghi di esperienza, acquisita nei precedenti mandati e da altri colleghi nuovi che hanno avuto un percorso preliminare nell’ANCL. Ritengo doveroso iniziare dai ringraziamenti. In particolare i colleghi di Messina che hanno fortemente sostenuto la mia candidatura, il presidente di Enna anche Presidente della Consulta Regionale dei Consulenti del Lavoro per la disponibilità dimostrata, Gaspare Patinella presidente uscente, Giuseppe Trovato presidente pro tempore, Presidente uscente ANCL regionale, e Rosario Cassarino, presidente nazionale dei Revisori, che hanno agevolato la presentazione di una lista unica, simbolo di unità, dialogo e condivisione. Questo sarà un mandato di squadra, condiviso con tutte le UP provinciali, ma anche con la Consulta Regionale, ENPACL e con l’Associazione Giovani».

L’ANCL ha lo scopo di tutelare i Consulenti del Lavoro e i loro assistiti nel rispetto della legalità e correttezza attraverso gli strumenti che mette a disposizione.

