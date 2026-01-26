Efficientamento energetico, a San Filippo del Mela finanziato il fotovoltaico del Palazzetto dello Sport 26 Gennaio 2026 Nei Dintorni SAN FILIPPO DEL MELA. Notizie importanti in tema di sostenibilità ed efficienza energetica giungono da Roma. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato l’elenco dei progetti ammessi al finanziamento a seguito dell’avviso C.S.E. 2025 relativo alla concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico anche tramite interventi per la produzione di energia da fonti rinnovabili negli edifici delle Amministrazioni comunali. A San Filippo del Mela sono ben due i progetti ammessi, per un importo rispettivamente di euro 107.945,59 e di euro 120.011,99 che consentiranno il rifacimento degli impianti del Palazzetto dello sport con fotovoltaico, pompe di calore e sistemi di relamping e la sostituzione degli infissi per il campo sportivo. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Gianni Pino: «Questo duplice finanziamento – dichiara – è un ulteriore passo in avanti verso il risparmio energetico. Abbiamo puntato tutto su un serio lavoro di progettazione e i risultati hanno premiato questo impegno». Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 484 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT