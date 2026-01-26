Dinamo Brindisi – Svincolati Milazzo 74-67. Parziali: 16-23 36-37 53-54. La Svincolati Milazzo dopo aver chiuso avanti al termine delle prime tre frazioni, toccando anche il +14 nella seconda, cede il passo alla Dinamo Brindisi nei tre minuti finali. Palla a due e Rimsa è il primo ad iscriversi a referto, i padroni di casa rispondono con Stankovic e Sapiega andando sul +6. Due triple consecutive di Bolletta e Lalic valgono la parità a metà frazione, 10-10.

Brindisi ci prova ma Milazzo spinge ancora, è nuovamente il duo Bolletta-Lalic ad andare a segno per il +4. La panchina pugliese chiama timeout ma al rientro è subito Rimsa a realizzare, +6. Stankovic accorcia ma la bomba di Lalic ed un canestro di Maiorana valgono il +9 a 2’10 dalla prima sirena. I brindisini reagiscono ed è – 5 ma Bolletta rimpingua il suo tabellino ed il primo periodo si chiude sul +7 Svincolati. La seconda frazione si apre con l’allungo dei mamertini, Bolletta, Malual e Marangon spingono la formazione di Coach Priulla sul +14.

Di Ianni e Sapiega in evidenza per la Dinamo riducono il gap ma Malual e Lalic riportano Milazzo sul + 13 a 4’02 dal riposo lungo. I locali accorciano, – 8, ma Rimsa realizza da oltre l’arco per il nuovo vantaggio in doppia cifra. I minuti finali del quarto registrano la forte reazione dei padroni di casa, letali alcuni canestri dalla distanza, e sulla seconda sirena il punteggio è 36-37.

Al rientro dagli spogliatoi Costa va a segno per il + 3 Svincolati ma la tripla di Di Ianni riporta il punteggio sulla parità. Brindisi tenta di allungare, Rimsa e Bolletta tengono i biancoblù attaccati agli avversari ed è parità a metà periodo. In equilibrio i minuti a seguire, nel finale della frazione la bomba di Costa per il +3 ed il canestro di Stankovic che fissa il parziale sul 53-54. Ultimi dieci minuti, la Svincolati Milazzo ancora avanti di due lunghezze dopo due minuti di gioco.

I pugliesi operano il sorpasso, ma Rimsa e compagni rispondono, a 3’35 è – 1 per gli ospiti. Il finale di gara è però tutto di marca brindisina, il trio Di Ianni-Gonzalez -Stankovic colpisce a ripetizione mentre i ragazzi di Coach Priulla non trovano più la via del canestro. Giunge così la sirena che premia la Dinamo Brindisi vittoriosa con un +7 finale.

Dinamo Brindisi. Greco, Pantile, Costabile 4 Stankovic 18 Sannelli ne Paciulli ne Jovanovic ne Pulli 5 Gonzalez 16 Di Ianni 19 Sapiega 12 Cisse’. All. Cristofaro

Svincolati Milazzo. Maiorana 2 Malual 6 Costa 7 Spada, Letizia, Lalic 14 Bolletta 16 Rimsa 16 Marangon 6 La Bua. All. Priulla /Vice All. Costantino

Arbitri: Anselmi – De Carlo

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin