Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con Milazzo Classica, stagione concertistica che si svolge al Teatro Trifiletti nell’arco di cinque mesi. Per il 2026 sono in programma dieci appuntamenti, con prestigiosi interpreti che presenteranno una grande varietà di generi musicali.

La stagione prenderà il via venerdì 30 gennaio (ore 20.30), con uno spettacolo di Tango, affidato al Quartetto Fancelli (fisarmonica/bandoneon, violino, contrabbasso e pianoforte), cui si unirà una coppia di ballerini argentini.

La settimana successiva (venerdì 6 febbraio) ci sarà un omaggio a Fabrizio De André, l’indimenticato poeta-cantautore ligure, con una delle band più famose in ambito nazionale, i “Faber Quartet”.

A seguire, una serie di appuntamenti molto vari, dedicati a generi sempre molto amati dal pubblico: le Colonne sonore del Cinema Italiano, le Canzoni napoletane, il Jazz, le Musiche da Film americane, ecc.

La Direzione artistica della manifestazione è curata da Elvira Foti, pianista milazzese che vanta una lunga e prestigiosa carriera internazionale, che l’ha portata ad esibirsi in tutta Europa, negli Stati Uniti (inclusa la Carnegie Hall di New York), in Australia, Canada, Giappone, Messico, Corea, Thailandia, Brasile, Argentina, Malesia, Singapore. Un’artista che mette a disposizione le proprie competenze musicali, per continuare a proporre – anno dopo anno – una serie di spettacoli di livello.

E un appuntamento “particolare”, certamente inconsueto, sarà quello del 27 febbraio, in cui la stessa Elvira Foti si esibirà assieme al marito, Roberto Metro, in un concerto per pianoforte a quattro mani, dal titolo “Scorpacciata musicale”. Il programma infatti è suddiviso in categorie (antipasti, primi, secondi, ecc.), in ognuna delle quali sono presenti diverse composizioni. Sarà il pubblico a scegliere quali brani vorrà ascoltare, avendo a disposizione un “pasto musicale” completo, che andrà dall’antipasto al gelato!

Merita di essere menzionata anche la chiusura della stagione (venerdì 8 maggio), con uno spettacolo dal titolo “La Dolce Vita degli anni ’50 e ’60”, in cui si spazierà da Fred Buscaglione a Domenico Modugno, da Renato Carosone a Frank Sinatra.

Anche quest’anno spazio agli studenti (milazzesi e non) che incontreranno i vari concertisti al mattino per dialogare e suonare con loro. L’intento è quello di trasmettere ai ragazzi l’amore per la Musica.

