Tanti auguri a Mamma Adele. La signora Adele Chiello Tusa, mamma del milazzese Giuseppe Tusa Sottocapo di 1° CL. NP/OP della Marina Militare rimasto vittima il 7 maggio 2013 nel crollo della Torre Piloti del Porto di Genova, festeggia settant’anni.

Nostra concittadina, Adele, è una madre coraggio, pur avendo subito il più grave dei lutti, la perdita del giovane figlio Giuseppe, non ha voluto chiudersi nel suo dolore ma ha fatto in modo che la sua sofferenza da ricordo strettamente privato potesse costituire memoria futura per l’intera collettività, seme per la crescita e la formazione delle nuove generazioni.

Ha dovuto lottare per anni nelle aule di giustizia perché i responsabili della morte non solo di Giuseppe ma di altri sei giovani uomini tutti servitori dello Stato, venissero riconosciuti e condannati. E non si è fermata lì ma ha continuato impegnandosi nella lotta per la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Oggi il nome di Giuseppe Tusa è presente nella quotidianità della città di Milazzo sua città natale e in altre città marinare in cui opera la Capitaneria di Porto.

E’ presente negli istituti scolastici in cui tanti giovani si formeranno nel rispetto della legge per essere a buon diritto cittadini del futuro.

Il Comune di Milazzo gli ha intitolato uno snodo stradale largo Giuseppe Tusa erigendo un monumento alla memoria ma ha anche istituito il Premio nazionale per la sicurezza sul lavoro e ha organizzato le celebrazioni per il decennale dalla scomparsa.

La Capitaneria di Porto di Milazzo, che ha a cuore i suoi figli, ha intitolato a Giuseppe Tusa la Sala Operativa in modo che tutti gli appartenenti al Corpo possano coltivarne la memoria e ha partecipato nel giugno 2022 alla cerimonia solenne per la piantumazione di nuovi arbusti al Parco Uditore di Palermo a lui dedicati. Anche la Capitaneria di Porto di Livorno, città sede della importante Accademia Navale, ha voluto che il nome di Giuseppe Tusa rimanga nella Storia del mare intitolandogli la Sala Operativa.

Pure la scuola con l’Istituto ITET Leonardo Da Vinci Milazzo ha voluto che il nome di Giuseppe Tusa faccia parte della vita quotidiana degli studenti dedicandogli il Laboratorio di elettrotecnica e di elettronica.

Suo figlio, per questo sacrificio da servitore dello Stato, è stato insignito dal Ministero della Difesa del Distintivo d’Onore alla Memoria per essere deceduto in servizio.

Mamma Adele festeggerà il suo compleanno avendo attorno a sé la sua grande famiglia istituzionale. Quella che è sempre stata al suo fianco durante questi anni di lotte. Buon Compleanno signora Adele

