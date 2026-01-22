Il primo appuntamento del 2026 della stagione teatrale promossa al teatro “Trifiletti” dall’amministrazione comunale registra una presenza d’eccezione.

Sabato 24 gennaio, alle 21, sarà infatti in scena Enrico Montesano con “Ottanta… voglia di stare con voi”, un mix di monologhi, aneddoti, imitazioni, riflessioni, musica, canzoni, momenti di leggerezza alternati a ricordi personali.

Uno spettacolo teatrale di 90 minuti in cui vengono ripercorse varie tappe della vita di Montesano e della storia pubblica italiana dagli anni ’60 ad oggi. Un racconto che parte dal passato: infanzia, origini, esperienze formative, la carriera in teatro, cinema, televisione.

«Apriamo il 2026 con un artista che non ha certo bisogno di presentazioni – ha detto il sindaco Pippo Midili – tant’è che il teatro è già sold out. La cosa ci fa piacere perché crediamo in queste iniziative e, come accaduto la scorsa stagione invernale, abbiamo puntato su una programmazione di richiamo con lo slogan “il piacere di incontrarci per vivere nuove emozioni».

