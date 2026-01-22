Salvatore Stifanelli è stato riconfermato alla guida dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Barcellona Pozzo di Gotto, prevalendo sul candidato avversario Matteo Milioti, con 153 preferenze contro 73.

Il voto espresso dai colleghi ha premiato la continuità della linea adottata nel precedente mandato, confermando la fiducia nel lavoro svolto.

«Ringrazio tutti i colleghi per la fiducia accordatami – ha dichiarato il presidente rieletto – Questo risultato rappresenta un forte segnale di condivisione del percorso intrapreso e un incentivo a proseguire con impegno, responsabilità e spirito di servizio. Il nuovo Consiglio lavorerà in modo unitario per rafforzare ulteriormente il ruolo dell’Ordine, tutelare la professione e rispondere con concretezza alle esigenze degli iscritti. L’approccio costruttivo alle quotidiane sfide professionali, ha rappresentato la chiave di volta del successo elettorale».

Il nuovo Consiglio dell’Ordine, oltre al Presidente, sarà composto da: Concetta Marzullo, Francesco Di Paola, Cesare Fulgenzi, Mario Patrizio Mellina, Palma Rita Genovese, Giosj Gitto, Ada Pietrini, Matteo Milioti.

