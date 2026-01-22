Via erta san domenicoMilazzo, il Comune vende 47 alloggi di edilizia residenziale pubblica. La procedura per l’acquisto 22 Gennaio 2026 Nella città del Capo sono 47 gli alloggi di proprietà comunale. Si trovano a Vaccarella (via Erta San Domenico e via Domenico Maisano), via Madonna delle Grazie, Santa Marina e San Pietro. Il Comune di Milazzo ha deciso di mettere in vendita i propri alloggi di edilizia residenziale pubblica presenti sul territorio. E in tale ottica è stata avviata dall’ufficio Patrimonio la procedura per consentire a chi vive in queste abitazioni di poterle acquistare.Sul sito istituzionale dell’Ente è stato pubblicato l’Avviso rivolto agli assegnatari titolari e familiari conviventi, secondo quanto previsto dalla legge n.560 del 24/12/1993, che dovranno presentare a palazzo dell’Aquila entro 30 giorni una istanza di acquisto. Sono ammessi a presentare istanza di acquisto, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: essere titolare di un’assegnazione definitiva da almeno due anni; essere in regola con i pagamenti dei canoni di locazione e degli eventuali oneri condominiali; non essere titolare del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione su di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare (requisito da comprovare da tutti i componenti del nucleo familiare e, in caso di separazione legale dei coniugi anche dal coniuge non convivente, qualora non sia intervenuta la sentenza di divorzio); essere in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 30.12.1972 n. 1035, che disciplina le norme per l’assegnazione e la revoca dell’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Avuto riguardo alle istanze di acquisto pervenute, per le quali le risultanze istruttorie amministrative e contabili avranno riscontro favorevole, l’Ente invierà apposita comunicazione dove saranno descritti gli adempimenti che il richiedente dovrà porre in essere per la procedura di alienazione. Il prezzo di vendita è determinato ai sensi dell’art. 1, comma 10, della Legge 24 dicembre 1993, n. 560 e potrà essere versato con le seguenti modalità:a) pagamento in unica soluzione, con una riduzione pari al 10% del prezzo di cessione;b) pagamento immediato di una quota non inferiore al 30% del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di 15 anni, ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria e presentazione di polizza fidejussoria a garanzia della parte del prezzo dilazionato. Sono a totale carico dell’acquirente, tutte le spese inerenti la stipula dell’atto di compravendita dell’immobile, tutte incluse e nessuna esclusa. Condividi questo articolo Facebook Twitter Email Print Whatsapp Linkedin Visite: 3.027 CONTINUA A LEGGERE SU OGGIMILAZZO.IT