Nella città del Capo sono 47 gli alloggi di proprietà comunale. Si trovano a Vaccarella (via Erta San Domenico e via Domenico Maisano), via Madonna delle Grazie, Santa Marina e San Pietro.

Il Comune di Milazzo ha deciso di mettere in vendita i propri alloggi di edilizia residenziale pubblica presenti sul territorio. E in tale ottica è stata avviata dall’ufficio Patrimonio la procedura per consentire a chi vive in queste abitazioni di poterle acquistare.

Sul sito istituzionale dell’Ente è stato pubblicato l’Avviso rivolto agli assegnatari titolari e familiari conviventi, secondo quanto previsto dalla legge n.560 del 24/12/1993, che dovranno presentare a palazzo dell’Aquila entro 30 giorni una istanza di acquisto.

Sono ammessi a presentare istanza di acquisto, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: essere titolare di un’assegnazione definitiva da almeno due anni; essere in regola con i pagamenti dei canoni di locazione e degli eventuali oneri condominiali; non essere titolare del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione su di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare (requisito da comprovare da tutti i componenti del nucleo familiare e, in caso di separazione legale dei coniugi anche dal coniuge non convivente, qualora non sia intervenuta la sentenza di divorzio); essere in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 30.12.1972 n. 1035, che disciplina le norme per l’assegnazione e la revoca dell’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Avuto riguardo alle istanze di acquisto pervenute, per le quali le risultanze istruttorie amministrative e contabili avranno riscontro favorevole, l’Ente invierà apposita comunicazione dove saranno descritti gli adempimenti che il richiedente dovrà porre in essere per la procedura di alienazione.

Il prezzo di vendita è determinato ai sensi dell’art. 1, comma 10, della Legge 24 dicembre 1993, n. 560 e potrà essere versato con le seguenti modalità:

a) pagamento in unica soluzione, con una riduzione pari al 10% del prezzo di cessione;

b) pagamento immediato di una quota non inferiore al 30% del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di 15 anni, ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria e presentazione di polizza fidejussoria a garanzia della parte del prezzo dilazionato.

Sono a totale carico dell’acquirente, tutte le spese inerenti la stipula dell’atto di compravendita dell’immobile, tutte incluse e nessuna esclusa.

