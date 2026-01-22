E’ in programma il 23 gennaio a palazzo d’Amico, alle 18, la presentazione del libro “I Greci, i Romani e… il sesso” di Anna Maria Urso.

All’evento organizzato dall’Associazione Città Invisibili, dalla delegazione milazzese dell’AICC, con il patrocinio del Comune di Milazzo, prenderanno parte Maria Rotuletti, Massimo Raffa e Concetta Pascon che discuteranno con l’autrice.

Nel mondo dei Greci e dei Romani il sesso è ovunque: venduto dalle professioniste del piacere per strada e nei lupanari, rappresentato sulle pareti delle case e sulla superficie di coppe e piatti, raccontato dal mito e al centro dei più diversi generi letterari. Attraverso una selezione di testi che spazia dalla medicina alla filosofia, dalla poesia epica alle iscrizioni vergate sui muri di Pompei, dalle norme giuridiche alle opere del teatro comico e tragico, il libro ripercorre questo aspetto centrale della vita quotidiana e dell’immaginario degli antichi. Un racconto brioso e leggero che si muove tra cielo e terra, alcove imperiali e stanze di bordello, teorie scientifiche e manuali di seduzione per restituire tutti i colori della più universale fra le esperienze umane.

Anna Maria Urso. È professoressa ordinaria di Filologia classica all’Università degli Studi di Messina, dove insegna anche Storia del teatro antico. Si occupa prevalentemente di medicina antica e di tradizione e ricezione dei classici. Tra le sue pubblicazioni: Corpo (Roma 2023) e la prima edizione critica del Liber geneciae ad Soteris obsetrix (Santiago de Compostela 2018).

