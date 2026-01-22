LA LETTERA. Scrivo questa lettera per portare all’attenzione dei lettori di Oggi Milazzo una questione riguardante il territorio di Monforte Marina.

Intorno alla metà dello scorso dicembre ho notato un’escavatore e del personale munito di attrezzature specifiche che stavano effettuando dei lavori di “pulitura” nel tratto di strada dell’asse viario Milazzo – Monforte Marina sia lato monte che nello spartitraffico.

Stante la situazione precaria in cui versa l’intera zona e avendo osservato l’effettuazione di interventi di messa in sicurezza del predetto tratto stradale, il 12 dicembre ho potuto constatare che il canale, lato monte, di defluizione delle acque piovane e di quelle provenienti dai terreni adiacenti al tratto stradale di cui sopra, è completamente ostruito da terriccio, vegetazione e rifiuti, così come si evince dal supporto fotografico realizzato il giorno stesso e nei giorni seguenti.

Verosimilmente, tutto il materiale che si può notare all’interno del canale e che ostruisce completamente il condotto per tutta la sua lunghezza, si pensa possa essere stato depositato in fase di pulitura. Allo stato attuale, le condizioni in cui versa il canale lato monte del tratto stradale in questione, costituiscono serio pericolo qualora si dovessero verificare precipitazioni intense andando così incontro a situazioni drammatiche.

Nei giorni successivi al 12 dicembre ho rappresentato tale situazione al Comune di Monforte San Giorgio, venendo a conoscenza che tali lavori sono stati appaltati dall’Irsap (ex ASI). Il giorno 23 dicembre sono intervenute sul luogo le forze dell’ordine al fine di accertare quanto da me segnalato.

Nonostante il tempo trascorso non si è, a tutt’oggi, notato l’intervento da parte di alcuno degli Enti interessati, al fine di risolvere con sollecitudine tale criticità che riveste a mio giudizio carattere di estrema urgenza. Questa situazione ha generato alla mia famiglia serie preoccupazioni e paure, in quanto decisamente consapevoli che, in caso di severo maltempo, potremmo ritrovarci in serio pericolo e grave disagio.

Spero che quanto da me descritto, possa portare alla luce tale precaria situazione affinchè si possa richiamare l’attenzione di chi, nello specifico, ha serie e precise responsabilità.

Ringrazio per l’attenzione che vorrà dedicato a quanto da me esposto, che ritengo riguardi l’intera collettività.

LETTERA FIRMATA

