L’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Messina, presieduto da Giovanni Lazzari esprime la più profonda solidarietà ai Comuni, alle Amministrazioni, ai cittadini, ai professionisti e agli imprenditori colpiti dal ciclone Harry, che ha devastato numerosi territori della provincia di Messina e diverse aree del Sud Italia. Le comunità coinvolte stanno affrontando ore difficili, segnate da danni ingenti, interruzioni dei servizi essenziali e profonde ferite nel tessuto sociale ed economico. A tutte e a tutti va il più ampio sostegno, umano e professionale.

«Di fronte a tragedie di questa portata – scrive il presidente in un comunicato stampa – non è più possibile limitarsi alla constatazione dell’ennesimo disastro. La ricaduta sull’ambiente e sulla vita delle persone è enorme e ciò che emerge con chiarezza è la necessità di considerare questi eventi non più come eccezioni, ma come fenomeni destinati a ripresentarsi ciclicamente. Gli esperti ricordano che il cambiamento climatico renderà sempre più frequenti e intensi episodi meteorologici estremi: questa consapevolezza deve diventare la base di ogni scelta pubblica e privata.

Occorre superare definitivamente una visione dell’intervento sul territorio ridotta alla sola dimensione tecnica o estetica. Ogni trasformazione incide sulla sicurezza, sulla qualità della vita e sui diritti fondamentali delle Comunità. Non si tratta di proporre soluzioni preconfezionate, ma di adottare un approccio capace di tenere insieme memoria dei luoghi, responsabilità sociale e cura del paesaggio, riconoscendo il territorio come un organismo unico con cui relazionarsi con rispetto.

Gli eventi di questi giorni dimostrano che la politica non può più ignorare la vulnerabilità dei territori. È necessario progettare infrastrutture e sistemi insediativi capaci di resistere a eventi estremi che difficilmente continueranno ad avere il carattere della eccezionalità. La gestione dei suoli, la sicurezza dei litorali, la regimentazione idraulica dei torrenti, i consolidamenti dei versanti, la manutenzione delle opere esistenti e la prevenzione devono diventare priorità assolute. Una pianificazione più oculata, fondata su dati, conoscenza e visione di lungo periodo, è oggi un dovere istituzionale, professionale e civile.

La ricostruzione richiede un cambio di passo: politica, burocrazia e professionisti devono dialogare in modo continuo e costruttivo, condividendo responsabilità e competenze. Servono alleanze stabili tra istituzioni, ordini professionali, imprese e mondo della ricerca, affinché la messa in sicurezza dei territori diventi un percorso strutturale e non un intervento episodico.

La normativa deve essere parte attiva del progetto, non un ostacolo; il patrimonio costruito e gli spazi aperti devono essere considerati risorse da valorizzare; la collaborazione tra professionisti e amministrazioni deve essere permanente. Non è più tempo di chiusure, né di retoriche consolatorie.

Ciò che è accaduto nella provincia di Messina – e più in generale nel Sud Italia – non può e non deve ripetersi. La ricostruzione deve rappresentare un salto culturale, tecnico e istituzionale. È il momento della responsabilità, della visione e del coraggio.

L’intera Comunità degli Architetti PPC della provincia di Messina è pronta a fare la propria parte, mettendo a disposizione competenze, esperienza e capacità di mediazione.

Insieme è possibile trasformare questa tragedia in un punto di svolta per il futuro dei nostri territori».

