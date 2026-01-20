A Milazzo il peggioramento delle condizioni meteo è previsto dopo le 21 di oggi. Nel corso delle prossime ore, infatti, il vento ruoterà da est sud-est a est nord-est, determinando un aumento del moto ondoso sulla costa tirrenica.

«A Milazzo – svela il meteorologo Giuseppe Visalli, le onde più alte potrebbero aversi tra le 21 di oggi e le 03 di mercoledì, con altezze di 2/2.5 metri a Levante. Potrebbero quindi aversi dei disagi o dei danni sul lungomare e a Vaccarella».

Intanto Il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana ha diramato il bollettino per domani mercoledì domani 21 gennaio. E’ prevista l’allerta arancione, quindi una fase di preallarme anche se le condizioni meteorologiche dovrebbero essere in miglioramento.

E’ quindi stata decisa da parte del primo cittadino la chiusura delle scuole anche domani 21 gennaio. Il sindaco di Milazzo, Pippo Midili, ha disposto con ordinanza la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale.

La decisione è stata adottata in via precauzionale sulla scorta del bollettino diramato dalla Protezione Civile Regionale, che pur portando il livello di rischio da rosso ad arancione per le prossime 24 ore non ha escluso che la situazione possa rimanere ancora critica a causa di possibili burrasche e precipitazioni intense.

Il sindaco ha rinnovato l’invito a tenere comportamenti prudenti e di evitare di uscire di casa se non per improrogabili necessità. Rinnovate le raccomandazioni ai cittadini di stare lontano da zone alberate, sistemare e fissare opportunamente tutti gli oggetti che nelle abitazioni e luoghi di lavoro si trovano in aree aperte esposte agli effetti del vento e ri-schiano di essere trasportati dalle raffiche (vasi ed altri oggetti sui davanzali e balconi, antenne o coperture/rivestimenti di tetti sistemati in modo precario).

In generale, sono particolarmente a rischio tutte le strutture mobili, specie quelle che prevedono la presenza di teli o tendoni, come impalcature, gazebo, strutture espositive o commerciali, temporanee all’aperto.

