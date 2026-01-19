Nel corso del fine settimana appena terminato, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno intensificato i servizi preventivi in materia di stupefacenti, predisponendo controlli straordinari e perquisizioni nell’ambito di tutto il territorio di competenza, anche con il supporto delle unità cinofile antidroga dei Nuclei Carabinieri di Nicolosi (CT) e Palermo Villagrazia.

I militari hanno, infatti, eseguito d’iniziativa diverse perquisizioni personali e domiciliari, a seguito delle quali – a Pace del Mela, in due distinte circostanze – hanno proceduto all’arresto di un 24enne e di un 25enne, ritenuti responsabili di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

In particolare, nell’abitazione del 25enne, già noto alle Forze dell’ordine – anche per reati specifici – i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato più 250 grammi di stupefacenti tra hashish, marijuana e crack, oltre a vario materiale verosimilmente utilizzato per il loro confezionamento.

Invece, presso il domicilio del 24enne, le sostanze stupefacenti sequestrate ammontano a oltre 400 grammi tra marijuana e hashish, a cui si aggiunge un bilancino di precisione intriso di residui di droga e la somma di 3.700 euro (in banconote di vario taglio), ritenuta provento dell’attività illecita.

Una volta formalizzati gli arresti, il 24enne è stato associato al carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, mentre il 25enne è stato portato nella propria abitazione, dove dovrà permanere a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Nell’ambito degli stessi controlli , due sono state anche le persone segnalate alla Prefettura di Messina quali assuntori di stupefacenti, perchè trovate in possesso di modiche quantità di crack e hashish, detenute per uso personale, mentre tutte le sostanze sequestrate nell’ambito dei vari controlli saranno consegnate ai Carabinieri del RIS di Messina per le relative analisi di laboratorio.

Anche i predetti servizi si inquadrano nell’ambito delle iniziative concertate dai Carabinieri del Comando Provinciale di Messina con la competente Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, diretta dal Procuratore Capo Giuseppe Verzera, al fine di prevenire e reprimere ogni condotta illecita o antisociale connessa con le sostanze stupefacenti.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin