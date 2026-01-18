Alessandro Miduri e Nicola Alibrandi entrano ufficialmente a far parte dello staff tecnico delle Aquile del Tirreno Rugby Milazzo.

I due nuovi allenatori vanno a completare e rafforzare la struttura tecnica, affiancando nel lavoro quotidiano l’allenatore già presente Stefano Foti e il preparatore atletico Damiano Fasanella, dando forma a uno staff rinnovato e pronto ad affrontare le prossime sfide sportive.

La società ha scelto Miduri e Alibrandi con l’obiettivo di elevare ulteriormente il livello tecnico della squadra e favorirne la crescita, puntando su competenze, entusiasmo e una visione condivisa. Allo stesso tempo, i due coach hanno deciso di sposare il progetto delle Aquile del Tirreno, riconoscendone l’ambizione e la volontà di costruire un percorso solido e competitivo.

L’unione tra società e staff rappresenta un passo importante verso il futuro: le Aquile del Tirreno guardano avanti con determinazione, pronte a lavorare con impegno per raggiungere nuovi traguardi.

