Domani le scuole a Milazzo resteranno aperte. Il sindaco Pippo Midili per il momento non ha disposto nessuna chiusura dei plessi scolastici cittadini.

Per domani lunedì 19 gennaio è stata diramata dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana un’allerta meteo arancione (preallarme). In questo caso è facoltà (non obbligo) dei primi cittadini, quello di predisporre misure di sicurezza quali chiusura di scuole, impianti pubblici ed uffici.

Secondo le previsioni fatte dal meteorologo milazzese Giuseppe Visalli il cielo in prevalenza sarà coperto, con possibili schiarite al mattino sulla costa tirrenica.

Sono attese piogge molto intense su Etna, Nebrodi e Peloritani meridionali, intense sul resto delle aree montane. Piogge abbondanti sulla costa Jonica, mentre altrove risulteranno sparse, tra deboli e moderate. Quota neve compresa tra 1800 e 2000 metri. TEMPERATURE: Minime tra 10 e 12 °C, massime tra 14 e 16 °C sulla costa. VENTI E MARI: Scirocco sostenuto, tendente a forte nel corso della giornata. Raffiche molto forti, localmente superiori ai 100 km/h sulle zone montane. Mar Ionio da agitato a grosso, con mareggiate. Mar Tirreno mosso sottocosta, molto mosso al largo.

Intanto secondo le previsione fatte già nei giorni scorsi il ciclone Harry che attraverserà la Sicilia causerà la peggiore burrasca degli ultimi anni. Una burrasca, con raffiche di tempesta in modo particolare concentrate sulla costa Jonica, che dovrebbe perdurare fino a buona parte dì martedì 20 gennaio, per poi andare progressivamente a calmarsi. Ma la fine del vento forte sarà seguita da un passaggio temporalesco, piuttosto intenso, atteso nel corso del pomeriggio di martedì. Una volta passata la linea temporalesca il vento ruoterà di diversi gradi, indebolendosi sensibilmente.

Una situazione che ha spinto la Protezione Civile Regionale ha diramare due giorni fa uno stato di preallerta di tutte le strutture operative per un’adeguata preparazione alle possibili emergenze.

In molti comuni della zona tirrenica e soprattutto della fascia jonica è stata disposta la chiusura delle scuole per i primi due giorni della settimana.

Il Comando della Capitaneria di Porto di Milazzo, con un comunicato stampa, ha richiamato l’attenzione di tutti gli operatori marittimi raccomandando la massima prudenza.



