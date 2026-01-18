Proveniva da Milazzo ad altissima velocità la Mercedes Glc che stanotte poco dopo 4 del mattino si è schiantata col cassonetto dell’olio esausto e con il palo dell’illuminazione poco prima della curva dell’ex Silvanetta, in via Gramsci.

L’auto ha fermato la sua corsa dopo un volo di circa dieci metri in posizione verticale.

A bordo cinque giovani di Messina che subito dopo l’impatto sono usciti barcollando da soli dalla macchina. Alcuni in stato di shock vista la violenza dell’impatto.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco la cui sede si trova proprio di fronte.

Subito dopo sono intervenuti i Carabinieri e i sanitari del 118.

I ragazzi sono stati tutti portati all’ospedale Fogliani di Milazzo e una ragazza per le gravi condizioni trasportata al Policlinico di Messina.

LE CONDIZIONI DELLA RAGAZZA TRASPORTATA AL POLICLINICO. Si tratta di una messinese di venti anni che durante l’impatto ha sbattuto violentemente la testa e la faccia. E’ vigile ma rimane sotto osservazione per un trauma facciale. Tra oggi e domani verrà trasferita in chirurgia per valutare un eventuale intervento.

LE INDAGINI. Sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Il conducente è stato sottoposto agli esami tossicologici per accertare l’eventuale assunzione di alcol e droghe. Chiesta anche l’acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza.

VIDEO. Le immagini di via Gramsci dopo l’incidente



