In relazione alle più recenti previsioni meteorologiche avverse caratterizzate da forti venti di Scirocco, il Comando della Capitaneria di Porto di Milazzo richiama l’attenzione di tutti gli operatori marittimi alla massima prudenza.

Alla luce del previsto significativo rinforzo dei venti dai quadranti sud-orientali e del conseguente aumento del moto ondoso lungo il litorale tirrenico e nell’arcipelago delle Isole Eolie, si raccomanda agli utenti portuali, ai diportisti, ai circoli nautici, ai gestori dei porticcioli turistici, nonché alle società di navigazione e ai pescatori, di procedere alla verifica e al rinforzo degli ormeggi delle unità navali, assicurandone la tenuta e monitorandoli con continuità per tutta la durata dell’evento meteorologico.

Particolare attenzione dovrà essere prestata alle unità in sosta nei porti, negli approdi e nei ridossi del circondario marittimo di Milazzo esposti ai venti di Levante, anche in considerazione del possibile peggioramento delle condizioni meteomarine nelle giornate di lunedì e martedì prossimo.

Le raccomandazioni dell’Autorità Marittima di Milazzo, condivise con i servizi tecnico nautici del porto – Corporazione Piloti, Gruppo Ormeggiatori e Barcaioli e Società di Rimorchio – si ritengono utili per garantire un’azione coordinata e tempestiva a tutela della sicurezza della navigazione, delle infrastrutture portuali e della vita umana in mare.

