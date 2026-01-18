Il maltempo in arrivo preoccupa il Prefetto di Messina Cosima Di Stani che ha convocato stasera una riunione urgente per domani lunedì 19 gennaio alle 9. Si parlerà delle possibili situazioni di emergenza per le avverse condizioni meteo che stanno per colpire Messina e la sua Provincia.

L’incontro servirà per fare il punto sulle misure adottate e su quelle che dovranno essere eventualmente adottate in questi due giorni di previsioni meteorologiche avverse.

Ad essere convocati il sindaco della Città Metropolitana, i primi cittadini dei comune coinvolti dall’allerta sia della fascia jonica che tirrenica. Ma anche il Questore, i Comandanti Provinciali dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, l’Ispettore Ripartimentale Foreste, il dirigente del Dipartimento Regionale Protezione Civile per la provincia di Messina e i Comandanti delle Capitanerie di Porto di Messina e Milazzo.

