La comunità parrocchiale della chiesa di Santa Maria Maggiore del borgo milazzese di Vaccarella, guidata da padre Saverio Cento, ringrazia gli uomini della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza per il gesto di solidarietà compiuto nella nottata del 16 gennaio.

Il novellame di sarda, sequestrato nell’ambito dell’attività di contrasto alla pesca illegale, è stato devoluto in beneficenza ed è stato distribuito alle famiglie indigenti della nostra comunità, diventando cibo, sollievo e segno concreto di condivisione.

«Nel dono – scrive la parrocchia in un comunicato stampa – nasce sempre una gioia che si diffonde: la gioia di chi riceve aiuto e quella di una comunità che si scopre più unita e attenta. Questo gesto ci ricorda che la legalità può trasformarsi in cura e responsabilità verso i più fragili, e che anche situazioni difficili possono generare bene quando vengono orientate al servizio della persona.Il nostro pensiero va anche a coloro ai quali il pescato è stato sottratto: perché ogni errore possa diventare occasione di consapevolezza, di rispetto del mare e di ripartenza, e perché il lavoro di tutti possa svolgersi nella giustizia, nella tutela delle risorse e nella dignità»

«A nome della Parrocchia – si legge ancora – e delle famiglie beneficiarie, esprimiamo gratitudine profonda per questo segno di attenzione e per aver reso possibile un gesto di condivisione che genera speranza».

