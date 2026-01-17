Sabato 24 gennaio, alle 18, Gigliopoli apre le porte alle famiglie per la presentazione del libro “A mare si gioca” di Tony Canto una favola moderna capace di parlare ai bambini ma anche agli adulti che li accompagnano.

Nato da una canzone di successo di Tony Canto, andata anche a Sanremo interpretata da Nino Frassica e diventato racconto illustrato, ”A mare si gioca” è una storia delicata e potente che guarda il mondo con gli occhi di un bambino. Un viaggio sul mare dove il dolore della realtà si trasforma in immaginazione, gioco e speranza. Un modo gentile per affrontare temi importanti come il diritto all’infanzia, il sogno di una vita migliore, l’umanità che resiste anche nelle tempeste, la pace, l’amore.

Le illustraziono di Eva Christine Schenck accompagnano la narrazione rendendola accessibile, poetica e coinvolgente anche per i più piccoli. Un libro da leggere insieme, da cui far nascere domande, dialogo e ascolto.

All’incontro, presentato dal musicista milazzese Fabio Sodano, prenderanno parte Maria Rotuletti e Santo Laganà che dialogheranno con l’autore.

Sarà un momento pensato per condividere storie, emozioni e riflessioni in famiglia.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin