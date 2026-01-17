MESSINA. Chiusi i battenti di “Opportunity day 2026” – evento patrocinato dall’assessorato alle Politiche giovanili del Comune e che ha visto oltre cinquemila presenze tra studenti, universitari e giovani in cerca di occupazione – “GO-On – Talent senza confini” raccoglie i frutti di una produttiva ed emozionante “tre giorni” alla quale ha partecipato con un suo stand per informare i giovani delle sue tante opportunità di formazione e lavoro tutte all’insegna dell’ecosostenibilità.

Sul palco, durante la seconda giornata incentrata su innovazione, scuola e futuro, sono intervenuti tre dei promotori del progetto: Michele Trimarchi direttore scientifico di Tools for culture, Federica Turiaco architetta ideatrice di ABACA – Scuola di Architettura e Design per Bambine e Bambini – e la vice presidente dell’Associazione Officina del Sole Giuliana La Malfa.

Parlando dell’impronta culturale di GO-On, del momento di cambiamento, dell’obiettivo prioritario di favorire il confronto tra i giovani e le imprese, di inclusione al lavoro, del ruolo fondante delle nuove generazioni e della necessità di un loro avvicinamento all’identità culturale di Messina, pezzo di Sud prolifico e fertile, Trimarchi non ha tralasciato di porre l’accento, con concretezza e allo stesso tempo visionarietà, su quanto l’arte – uno dei pilastri di GO-On – sia elemento rappresentativo dell’essenza dell’essere umano.

“Noi abbiamo tutto ciò che hanno gli animali: il linguaggio, il diritto, la proprietà, l’esilio, la sanzione – ha dichiarato – L’unica cosa che noi esseri umani abbiamo in più è l’urgenza di rappresentazione del Sé, cosa che facciamo attraverso l’arte”.

“GO-On è un grande contenitore di idee e progetti che riguardano gli ambiti Turismo, Cultura e Beni Culturali, Ambiente, Risorse naturali e Sviluppo Sostenibile e Agro alimentare – ha spiegato Turiaco, entrando così nel merito dei meccanismi metodologici del progetto. Le associazioni promotrici presentano idee e progetti agli istituti scolastici. Gli studenti scelgono il progetto al quale desiderano partecipare, per andare poi a far parte di una squadra interdisciplinare e interscolastica che è accompagnata da esperti di settore durante tutti gli step di lavoro, dall’ideazione alla realizzazione.

Infine, Giuliana La Malfa è entrata nel dettaglio di uno degli interventi previsti: “Messina città d’acqua e cultura”, spiegandone gli aspetti pratici relativi a lavori di illustrazione per loghi, icone, cartografia e il lavoro che i ragazzi saranno chiamati a svolgere.

Del progetto GO-On sono promotori e componenti della Cabina di regia anche le associazioni Infinity Life, ARTEFatto – Eco idee, Crescendo incubatore e Development. Ne sono invece project partner il Comune di Messina, l’Ente Teatro Vittorio Emanuele, l’Amam, MessinaServizi, ITS Albatros, la Fondazione Messina per la Cultura, Ecosmed, Ecobyddy, insieme agli istituti Ainis, Basile, La Farina e Minutoli, e technical partner la Faccini Officinegrafiche e Hi-Fly Communication.

